​Il Rettifilo compie 100 anni. I festeggiamenti per la nascita di via Aldo Moro

Venerdì 25 giugno, alle ore 20.00, avranno inizio le celebrazioni del centenario della storica apertura del Rettifilo, battezzato ufficialmente con il nome di via Vittorio Veneto e rinominato via Aldo Moro dopo la morte dello statista pugliese.

Lo rende noto un comunicato del Comitato Promotore per i festeggiamenti del centesimo anniversario di via Aldo Moro.

Si inizierà con la benedizione della strada da parte di don Franco Lorusso, Vicario diocesano - Parroco della Madonna di Passavia, e il taglio del nastro verde, in segno di speranza e di augurio per i residenti e i commercianti di questa storica via. Il Sindaco, Angelantonio Angarano, Leo Carriera, direttore provinciale della Confcommercio Bari- Bat, dopo aver illustrato il profondo significato della manifestazione, percorreranno, insieme ai referenti del Comitato Promotore, alle altre autorità cittadine presenti e ai cittadini interessati, tutta la via, soffermandosi a osservarne, attraverso le vetrine allestite per l’occasione, l’evoluzione urbanistica e sociale nel corso di questi cento anni.

Sabato 3 luglio, alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro bianco, nel giardino del Circolo Unione, ultimo retaggio degli storici giardini Silvestris, verrà presentata, a cura degli autori, la pubblicazione dal titolo “Dal coraggio di pochi il bene di molti” - I cento anni del Rettifilo tra storia, memorie, immagini.

Sabato 10 luglio, ore 20.00, taglio del nastro rosso, scoprimento e benedizione della targa commemorativa del centenario realizzata, in terracotta su lastra di marmo, dal Maestro Domenico Velletri, riproducente la prima foto del Rettifilo (15 febbraio 1921) e recante la scritta “dal coraggio di pochi il bene di molti”.