​Nascondeva droga in palloncini di plastica, arrestato uno spacciatore vicino al porto

I carabinieri della Tenenza di Bisceglie, hanno arrestato in flagranza di reato, D.N., 50enne, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di non modiche quantità di sostanze stupefacenti.

L’operazione di Polizia Giudiziaria condotta dai militari, era partita a seguito di una prolungata attività info-investigativa, scaturita dall’incessante azione di contrasto al dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, piaga concreta sociale, che vede sempre più giovani farne uso.

I carabinieri nel corso di controlli nella zona adiacente il porto di Bisceglie, sono riusciti a localizzare il luogo ove il 50enne, nascondeva e preparava gli stupefacenti destinati al florido mercato. I militari hanno deciso di intervenire, cogliendolo mentre era intento a manipolare droghe. Durante il controllo, i Carabinieri, hanno rinvenuto complessivamente suddivisi in vari involucri, 160 grammi di cocaina, 140 grammi di eroina, 50 grammi di hashish, sostanza da taglio, bilancino elettronico e materiale per il confezionamento.

Di particolare interesse è che buona parte delle sostanze fosse contenuta in palloncini di gomma gonfiabili, probabilmente espediente utilizzato dal pusher, per preservare la sostanza dagli agenti atmosferici. L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Trani, così come disposto dal P.M. di turno della Procura, convalidato dal competente Gip del Tribunale di Trani.