«La vera "Svolta" è nell'aumento delle tasse. Per i passi carrabili si pagherà più del doppio»

«In arrivo stangate tributarie e tariffarie per coprire i buchi di bilancio. Angarano e la Svolta aumentano la Tassa per i Passi carrabili del 110 per cento».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«E ora - aggiunge - arriva la stangata Tari, con i cittadini che hanno ricevuto solo una richiesta di acconto. Mentre vengono interrotti i servizi più importanti come i trasporti, le derattizzazioni ecc. e vengono cancellati contributi per eventi culturali e sociali, di pari passo si abbatte sui biscegliesi la manovra tributaria che avevamo preannunciato da tempo. Ieri centinaia di biscegliesi hanno ricevuto avvisi di pagamento per i passi carrabili con aumento rispetto alle tariffe stabilite dalla mia amministrazione pari al 110 per cento (più del doppio). Ora si è superato ogni limite, privando i cittadini di tutto e obbligandoli a una pressione tributaria insostenibile. Tra qualche giorno i biscegliesi avranno l’altro bel regalo della Svolta: la stangata Tari che sta impendendo anche di elaborare un progetto di gara e che costringerà ancora una volta Angarano a chiedere quale dirigente voglia immolarsi nell’adottare la diciottesima proroga da definire truffaldinamente "proroga tecnica".