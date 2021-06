​Concluso il progetto di Servizio Volontario Europeo alla scuola “Riccardo Monterisi” di Bisceglie

L’anno scolastico 2021-2021 si è appena concluso e la SMS “Riccardo Monterisi” di Bisceglie ha concluso anche la sua terza partecipazione al progetto di SVE (Servizio Volontario Europeo), all’interno del programma di volontariato europeo internazionale finanziato dalla Commissione Europea che permette a tutti i giovani legalmente residenti in Europa, di età compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico in Europa.

La Scuola Monterisi accoglie volontari europei che affiancano i docenti in orario scolastico ed extra-scolastico grazie all’Associazione “InCo -Interculturalitá & Comunicazione” di Molfetta, con il Progetto “Take me in Europe 2” .

Il progetto, curato dalla Prof.ssa Rossella Ingravalle, mira a creare negli alunni uno spirito multiculturale, favorendo la conoscenza e la scoperta della varie culture. L’anno scolastico che si è appena concluso ha visto le volontarie danesi Astrid Thastum, sostituita all’inizio di Marzo da Nina Andersen, e la volontaria spagnola Lucia Giganto Garcia supportare i docenti durante le ore curricolari utilizzando e promuovendo la lingua inglese come lingua veicolare stimolando e favorendo l’ascolto ed il parlato in modo ludico ed accattivante.

Dopo un anno critico per la pandemia, tra lezioni a distanza ed in presenza, le volontarie hanno terminato la loro esperienza ed hanno ricevuto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa L.Scarcelli lo Youth Pass, certificato rilasciato ai singoli partecipanti alle opportunità del programma Erasmus+, settore Gioventù, con l’obiettivo di attestare le competenze acquisite e spendibili nel proprio percorso di vita.

La cerimonia di saluto nei giorni scorsi ha visto alcuni Alunni della Scuola Monterisi protagonisti di una esibizione canora dalla Prof.ssa Anna Maria Giangaspero.