​«Piscina comunale, è la prova della complicità di Angarano con i gestori dei servizi pubblici»

«La prova della complicità di Angarano & Co. con i gestori dei servizi pubblici comunali: ho chiesto ad Angarano con molta educazione istituzionale, in Consiglio comunale, di venire con me e altri dell’opposizione a verificare i danni da atti vandalici arrecati da ignoti nei giorni scorsi alla piscina comunale, ammontanti sembrerebbe ad almeno un milione di euro. La risposta è arrivata subito. Angarano e i suoi oggi, con stile aggressivo e di maleducazione istituzionale, mi attribuiscono, offendendomi e tentando di zittirmi in modo infantile e ridicolo, le responsabilità per gli atti vandalici fatti da delinquenti all’interno della piscina e cercano con le offese e le calunnie, come sempre, di impedire che la giustizia faccia il suo corso (sarei entrato di notte nella piscina con martello e attrezzi per danneggiare la piscina)».

E' la replica del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina al documento firmato da tutti gli assessori della giunta Angarano.

«Non cado nella provocazione - prosegue - che mira a distogliere l’attenzione dal problema grave dei danni alla piscina e chiedo con garbo istituzionale, di nuovo, ad Angarano di venire con l’opposizione o di avviare le ispezioni per verificare che tipo di danni vandalici ci siano e a quanto ammonti il danno. L’attacco ridicolo di oggi, affermando che, dopo 4 anni che non sono sindaco, avrei arrecato io i danni vandalici dei giorni scorsi alla piscina comunale, significa chiaramente voler coprire le responsabilità del gestore e dei responsabili materiali dei danni vandalici.

Noi andremo avanti e scopriremo perché tutti i gestori dei servizi di Bisceglie, dall’igiene urbana alla piscina comunale, con Angarano sembrano diventati suoi padroni e dettino le condizioni con un suo evidente timore riverenziale. Torneremo anche alla piscina comunale e se Angarano non apre le porte chiameremo la forza pubblica. Questa volta non pagheranno i cittadini i danni arrecati da Angarano e dai suoi assessori incapaci a tutto, tranne che a prendere lo stipendio di 2000 euro ogni fine mese»