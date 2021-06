«Una magnifica giornata di sole, amicizia e solidarietà. Questa mattina abbiamo accolto insieme al Sindaco di Cuneo, Federico Borgna, l’arrivo dei BikeBrothers al teatro Mediterraneo. Hanno percorso circa mille chilometri in bicicletta, da Cuneo a Bisceglie in pochi giorni per raccogliere fondi da devolvere alla Dynamo Camp, fondazione che si occupa di terapia ricreativa per bimbi e ragazzi affetti da malattie gravi e croniche. Un tour del cuore che merita un grande applauso e tutto il nostro sostegno».

E' quanto affermato dal Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano al termine della manifestazione di solidarietà.

«Un’avventura magnifica - scrive - da nord a sud che unisce due Comunità distanti solo geograficamente ma unite dai valori dell’altruismo e della generosità grazie all’impresa speciale dei Bike Brothers e delle associazioni che hanno supportato l’iniziativa, in particolare “Provincia Granda” over50 Cuneo e G.S. Vintage over50 Bisceglie. Un caro abbraccio anche a Franco Giangualano Presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e Marco Maenza, quest’ultimo intervenuto in rappresentanza della sezione di Bisceglie.

Oggi è stato un punto di partenza per una sempre maggiore collaborazione per la promozione reciproca di Bisceglie e Cuneo. Il percorso in bici è stato lungo e faticoso, ma tutto è stato superato dal senso nobile del viaggio. E noi siamo stati felici di abbracciarli.

Da sindaco, inoltre, sono orgoglioso del loro stupore alla vista della nostra costa e del lungomare, tutti meravigliati da così tanta bellezza. Da bandiera blu».