Bisceglie, incontro "Mafie in provincia. Su la testa"

Nei territori della provincia di Barletta-Andria-Trani c'è la mafia. Lo dicono le relazioni periodiche della Direzione Investigativa Antimafia, lo ha denunciato con forza recentemente il Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, lo ha ricordato Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, facendo appello alle responsabilità istituzionali, personali e collettive.

Non bastano forze dell'ordine e magistratura per contrastare i fenomeni mafiosi, c'è bisogno di un impegno comune da parte di istituzioni e cittadini.

Per questo il Presidente Gianni Casella e l'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Bisceglie - anche su stimolo e sollecitazione di cittadini e di alcuni consiglieri comunali - hanno promosso l'incontro “Mafie in provincia. Su la testa!”: un momento importante di approfondimento sulla penetrazione della criminalità organizzata nelle città della Bat e di sprone per tutti - Istituzioni locali, cittadini, forze sociali ed economiche - a non sottovalutare un fenomeno che ha raggiunto dimensioni preoccupanti.



L'evento si terrà venerdì 25 giugno alle ore 18,30 presso lo Sporting Club di Bisceglie e vedrà la partecipazione di illustri relatori, quali: Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; Giuseppe Gatti, Procuratore della Repubblica presso la Direzione Nazionale Antimafia; S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie; porterà il saluto istituzionale Rachele Grandolfo, Viceprefetto di Barletta-Andria-Trani. Modererà il giornalista RAI Gianni Bianco.



All'incontro, che si svolgerà in conformità alla normativa anti-Covid19 vigente, sono stati invitati a partecipare autorità, rappresentanti delle associazioni socio-culturali e delle categorie produttive biscegliesi, delegati degli istituti scolastici del territorio e degli ordini professionali.



La cittadinanza è invitata a seguire gli interventi in streaming, sul canale Youtube del Comune di Bisceglie: https://www.youtube.com/channel/UCczXaSBqFml2S2yHE01ZMfg