Prima dose di vaccino​ ​a 3milioni di pugliesi. Nella Bat vaccinazione in ambiente lavorativo

È di 3.009.794 il totale delle dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia.

“Tre milioni di dosi – spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco - significa che il sistema di vaccinazione pugliese funziona. Anche se tutti i nostri dati sono sopra la media nazionale, continuiamo a lavorare per raggiungere chi non si è ancora vaccinato nelle classi più a rischio, in modo da coprire il più possibile gran parte della popolazione prima dell’arrivo dell’autunno. La circolazione del virus ormai è osservabile soprattutto tra i non vaccinati, tra i quali le varianti possono essere molto pericolose, e questo deve spingerci a vaccinare tutti presto e bene”.

Il 58,2% della popolazione vaccinabile pugliese (dai 12 anni in su) ha ricevuto la prima dose di vaccino anticovid, sopra la media nazionale che è del 56,4%. Sulle seconde dosi la Puglia registra il 26,6% di somministrazioni sulla popolazione dai 12 anni in su, in Italia la media è del 25,2%.

Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono:

- 1 dose over 80 anni Puglia al 96% dato Italia: 93,2%)

- 1 dose 70-79 anni Puglia al 91,9 % (dato Italia: 86,4%)

- 1 dose 60-69 anni Puglia al 86,5% (dato Italia: 79,5%)

- 1 dose 50-59 anni Puglia al 73% (dato Italia 68%)

- 1 dose 40-49 anni Puglia al 52,7 % (dato Italia 48,4%)

ASL BT

Continua anche nella provincia Bat la vaccinazione programmata di tutte le fasce di età: nella giornata di mercoledì sono stati vaccinati più di 3mila cittadini. Il dato ormai si mantiene costante e viene rispettato tutti i giorni. Costante e continua è anche l'attività dei medici di base impegnati con la vaccinazione, in seconda dose, dei pazienti fragili. La prossima settimana intanto sarà fatta la prima vaccinazione in ambiente lavorativo della provincia Bat: nella organizzazione dell'attività sono impegnati gli operatori del Dipartimento di Prevenzione.