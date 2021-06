​Avis di Bisceglie, Patrizia Ventura è il nuovo presidente. I nomi del direttivo

L’AVIS comunale di Bisceglie ODV (Organizzazione di Volontariato), comunica che si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021-2024.

Lo stesso risulta così composto:

Ventura Patrizia – Presidente

Sinigaglia Veronica – Vice Presidente

Preziosa Pantaleo – Amministratore

Catalano Giulio – Segretario

dr. Fontana Tommaso – Vice Presidente Vicario

Altomonte Carlo – Consigliere

Di Pinto Vincenzo – Consigliere

Marcotrigiano Claudio – Consigliere

Salerno Mirko – Consigliere

Sarcina Federica – Consigliere

Valente Domenico – Consigliere

L’Avis di Bisceglie comunica inoltre che, per tutto il periodo estivo, essendo l’Ospedale di Bisceglie confermato Covid Hospital, le donazioni di sangue continueranno ad essere effettuate presso la propria sede, in via Lamarmora 6, esclusivamente nei giorni di lunedì e sabato, previa prenotazione al n. 3460527760.