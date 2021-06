Angarano: «Strade, piazze e marciapiedi​. Dalla Regione un altro milione di euro. Ce la faremo»

«La Regione Puglia, nell’ambito del programma straordinario “Strada per Strada”, ha stanziato 919.494,91 euro in favore di Bisceglie per la sistemazione di strade, piazze e marciapiedi. Risorse importanti che si andranno a sommare a quelle previste nel piano triennale di tre milioni di euro, già in corso, per il rifacimento di strade e marciapiedi».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«I primi risultati - aggiunge - si sono già visti: la riasfaltatura completa della ex statale 16, l’arteria stradale più trafficata della nostra Città, da via Imbriani a via Giovanni Bovio; la ribitumazione della zona di Sant’Agostino dove c’erano grosse buche; il rifacimento del marciapiede di via Cala di Fano, in zona Salnitro, dove la pavimentazione era totalmente sconnessa e metteva a rischio l’incolumità dei pedoni.

Sempre in questi giorni sono in corso lavori per il rifacimento del manto stradale in diverse zone della Città per attività dopo l’esecuzione di interventi per la fibra ottica e alle reti elettrica e idrica.

Al termine di queste opere che potenzieranno notevolmente le nostre infrastrutture, riprenderemo con l’esecuzione del pianotriennale di rifacimento di strade e marciapiedi (sarebbe stato uno spreco riasflatare strade che di lì a poco sarebbero state interessate da lavori di scavo). Nel frattempo presenteremo alla Regione i progetti per utilizzare al meglio i 919.494,91 euro che ci ha assegnato (e per questo ringraziamo il governo regionale, il Presidente Emiliano e l’Assessore Piemontese).

Insomma, tanto stiamo facendo, tanto c’è ancora da fare, ne siamo consapevoli. Ma la nostra ferma intenzione è quella di rimettere a posto le strade, un problema antico, innanzitutto per tutelare la sicurezza e poi per migliorare il confort di chi le percorre, a piedi o con qualsiasi mezzo. Una missione non certo semplice che richiede pianificazione, costanza e pazienza ma ce la faremo».