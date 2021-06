Bisceglie Sportiva. È questo il nome dato alla nuova lista civica promossa e coordinata da Gerry Anellino e Dario Galantino, entrambi da anni impegnati nello sport e nel sociale.

L'adesione di tale lista al polo civico riformista liberale e popolare recentemente nato, ha come intento principale quello di dar vita ad un vero e proprio gruppo di uomini e donne uniti da valori sani come quelli dello sport. Lo sport insegna a vivere meglio e chiunque abbia praticato almeno una disciplina sportiva non potrà che confermarlo. Educazione, sport e impegno sociale sono le fondamenta imprescindibili per una sana crescita personale e collettiva. Il valore educativo delle discipline sportive si traduce nel porre le basi per una società più sana e serena. Crescere ed educare i giovani in ambito sportivo produce grandi risultati, dentro e fuori dal campo soprattutto puntando sui valori che possono fare la differenza nelle generazioni di domani.

«Bisceglie Sportiva - si legge ancora nella nota -, aderisce al polo per sostenere l'opposizione rigorosa ed attenta del consigliere comunale Francesco Spina e per rinnovare e dare entusiasmo ai tanti giovani delusi dalla politica messa in campo dall'attuale Amministrazione della cosiddetta "Svolta". Ci auguriamo di poter condividere con tante associazioni locali il nostro pensiero, motivo per cui ci confronteremo con chi avrà voglia di sposare questo progetto e valuteremo insieme il meglio per la Bisceglie Sportiva».