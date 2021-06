​Spaccio di droga sull'asse Bisceglie-Terni: un uomo in cella e due donne ai domiciliari

Un ingente spaccio di stupefacenti da smerciare a Terni proveniente dalla Puglia. A capo del gruppo un biscegliese in collaborazione con la sua compagna ed un'altra donna.

I tre sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Terni nell'ambito dell'operazione "Sotto traccia", scattata all'alba di oggi.

In particolare, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip Barbara di Giovannantonio, è stata eseguita nei confronti di un commerciante di pesce quarantenne originario di Bisceglie, mentre due misure degli arresti domiciliari sono state emesse nei confronti della compagna dell'uomo, una ventinovenne di origine bosniaca, e di una conoscente della coppia, una trentottenne originaria del Brasile, residente a Terni da molti anni.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari a carico dei tre, a casa della coppia sono stati sequestrati 17 grammi di marijuana e 4.150 euro in banconote di vario taglio, mentre nell'abitazione della trentottenne sono state scoperte due buste sigillate contenenti circa un chilo di marijuana, dal valore di circa 8.000 euro.

L’indagine è partita dai frequenti viaggi in Puglia della coppia anche in tempo di Covid: i due infatti riuscivano a spacciare fino a 3 chili di stupefacente a settimana (al prezzo di 12 euro al grammo) e questo li costringeva a continui rifornimenti. I militari si sono insospettiti ed è per questo che all’ingresso di Terni, nel mese di gennaio, la Polizia Stradale di Viterbo ha fermato l’uomo per un controllo trovandolo con mezzo chilo di marijuana. Un successivo controllo della compagna a Terni, l’ha trovata in possesso di 700 grammi di stupefacente, anche questo sequestrato.

Va sottolineato come nemmeno dietro le sbarre l’attività di spaccio si è fermata: dal carcere l’uomo – mente e capo della banda – impartiva istruzioni alla compagna per ‘recupero crediti’ e proseguire le consegne. La donna è stata fermata il 13 febbraio scorso, mentre si accingeva a festeggiare San Valentino col compagno la cui misura cautelare era nel frattempo scaduta.

In particolare, è emerso come per non destare i sospetti, i due avessero progettato un viaggio a tappe: prelevato l’uomo a Bisceglie, la donna lo ha fatto scendere all’autogrill di Fiano Romano per poi tornare a Terni, scaricare la droga prelevata in Puglia e tornare a recuperare l’uomo.

Secondo quanto accertato dai militari - e riferito stamani in una conferenza stampa dal comandante del Nucleo investigativo, il maggiore Elisabetta Spoti - la coppia, attraverso viaggi in Puglia settimanali, curava l'approvigionamento dello stupefacente, che trasportava in Umbria personalmente o tramite corrieri. La droga veniva poi custodita a casa della trentottenne - di professione parrucchiera, incensurata e insospettabile -, in cambio del pagamento di 80 euro mensili, una sorta di "canone di affitto".