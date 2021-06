«Oggi è il World Blood Donor Day, la Giornata mondiale del donatore di sangue».

A ricordarlo è il Sindaco, Angelantonio Angarano.

«Da alcuni giorni Palazzo San Domenico - scrive in una nota - è illuminato di rosso, su richiesta dell’Avis Bisceglie, insieme al monumento in piazza Sant’Agostino e quello dedicato ai marinai in via La Marina. La bandiera dell’Avis inoltre sventola da Palazzo di Città insieme al tricolore e al vessillo europeo. La donazione del sangue è un atto di infinita generosità che rende possibile moltissimi interventi chirurgici e l’affrontare tante malattie che richiedono numerose trasfusioni di sangue.

La giornata di oggi è l’occasione per rivolgere il nostro “grazie di cuore” a tutti i volontari impegnati nelle raccolte di sangue e nella promozione e sensibilizzazione su questo tema. E a tutti i donatori che compiono questo gesto di ammirevole altruismo.

Neanche la pandemia ha fermato questa formidabile macchina della solidarietà. Anche se, secondo i numeri del Centro Nazionale Sangue, nei circa 1,6 milioni di donatori totali registrati nel 2020 in Italia continua a salire l'età media, con un calo tra i 18 e 25 anni, scesi sotto i 200mila.

Lo slogan scelto dall’Oms per questa edizione è "Give blood and keep the world beating" ("Dona il sangue e fai battere il mondo"). Cogliamo questo appello… insieme possiamo aiutare chi soffre e lotta per la vita».