​Il 48 per cento dei residenti nella Bat hanno ricevuto almeno una dose di vaccino

Sono 2.887.389 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 93.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.100.160.

Da domenica alle 14.00 tutte le classi di età, a partire dai 12 anni, possono prenotarsi sul canali www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, al numero verde 800713931 (da lunedì al sabato, ore 8-20) e nelle farmacie della rete FarmaCup. Le prenotazioni 2006/2009 sono oltre 4.000. I dati sono in continuo aggiornamento. Dal 23 agosto i ragazzi in età scolare che non si vaccineranno prima saranno comunque convocati dalle scuole in collaborazione con le Asl.

ASL BAT

Supera il 48 per cento la percentuale di cittadini della provincia Bat che ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Sabato sfiorati i 4mila vaccini in tutti gli hub mentre domenica in molte strutture i medici di base sono stati impegnati nella somministrazione delle seconde dosi ai loro assistiti fragili.