«A Bisceglie una atmosfera magica con una grande voglia di ripartire»

«In questi giorni si respira una atmosfera magica, una voglia di ripartire, un “caos” ordinato in un clima positivo». E' quanto scrive sul suo profilo Facebook il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, al termine di un weekend molto intenso per la città.

«Un fine settimana incredibile - scrive Angarano -: venerdì mattina la presentazione del lavoro di Vincenzo Cortese che narra un pezzo della nostra storia, raccogliendo foto e ricordi della vitalità di via Tupputi. In serata, i 5 finalisti del premiostrega2021 hanno onorato la nostra città della loro presenza. Non mi sembrava vero, dopo l’inverno di paura che abbiamo affrontato, ritrovare i biscegliesi e i tanti appassionati arrivati da ogni dove, seduti su quella scalinata.

Sabato mattina la sobria ma intensa cerimonia per celebrare Sant’Antonio e la nostra marineria, ricordando i marinai scomparsi in mare. In serata Enrico Letta ha raccontato ad un pubblico attento ed partecipe il suo ultimo lavoro editoriale. È stato, un piacere, accogliere nuovamente a Bisceglie, un personaggio di così grande preparazione, educazione e garbo. Mi congratulo con tutti gli organizzatori e mi rende orgoglioso aver patrocinato come amministrazione eventi così emozionanti e rilevanti.

Sarà l’arrivo dell’estate, la fine dell’anno scolastico più impensabile e difficile che potessimo immaginare, l’annuncio della così tanto desiderata zona bianca; sarà un certo fermento culturale, la bandiera blu 2021 e una rinnovata vocazione turistico-balneare, la voglia di tornare alla vita normale; sarà tutto questo o altro che non ho voglia di razionalizzare, ma un pensiero stasera mi porto a casa: sono fiero della nostra Bisceglie che vuole ripartire, vuole rinascere e vuole continuare a migliorare. Come si può fare politica se non si ama davvero la propria città e non ci si emoziona di fronte a tanta bellezza? Insieme saremo sempre più forti. Lunedì comincia una nuova settimana».