​Sabato 12 a Bisceglie gli anticipi del vaccino per chi ha ricevuto la prima dose il 16 aprile

Continuiamo con gli anticipi delle seconde dosi Astrazeneca. Oggi, sabato 12 giugno, a Bisceglie sarà somministrata la seconda dose ai cittadini che hanno ricevuto la prima dose il 16 aprile. Mentre a Canosa sarà somministrata la seconda dose ai cittadini che hanno avuto la prima il 14 e il 15 aprile.

Intanto sono 2.787.095 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia. Le dosi sono il 91.4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.048.185.

“L’annunciato ingresso della Puglia in zona bianca – spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco - non deve far perdere di vista i comportamenti virtuosi da tenere, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e l’igiene delle mani. Il vaccino farà da argine a nuove fiammate della pandemia, ma il virus continua a circolare e occorre ancora fare attenzione per non vanificare gli sforzi fatti”.

Ieri è partita la prenotazione del vaccino per le fasce d’età 2002-2005. L’apertura degli slot di prenotazione sarà completata domenica 13 alle 14.00 con la classe 2006-2009 (12-15 anni)

ASL BT

Quasi 4mila le vaccinazioni eseguite ieri negli hub della Asl Bt. Sabato 12 giugno intanto si prosegue con gli anticipi Astrazeneca.