​«Abbiamo raggiunto una buona percentuale di copertura vaccinale e spento la terza ondata pandemica»

“Con un ragionevole ottimismo oggi guardiamo al futuro facendo tesoro dell’esperienza fatta, senza abbassare la guardia e con l’attenzione rivolta su una nuova normalità”: così il professor Pier Luigi Lopalco, Assessore alla Salute della Regione Puglia, ha aperto il webinar “Oltre il Covid verso la new normal health: stato dell’arte e prospettive in Regione Puglia per la governance della salute” organizzato da Sanitanova con il contributo non condizionato di AstraZenecam Galapagos, Gilead, Janssen ed MSD.

“I dati oggi in nostro possesso ci dicono che abbiamo raggiunto una buona percentuale di copertura vaccinale, tale da aver spento questa terza ondata pandemica”, ha aggiunto Lopalco che fronte di dati incoraggianti su numero di positivi, tassi di occupazione dei posti letto e percentuale di vaccinazione ricorda che “dobbiamo continuare a vaccinare per raggiungere una copertura totale”. “Il virus – ha detto l’Assessore – andrà osservato anche nei prossimi mesi perché dobbiamo continuare a mantenere alta l’attenzione”.