Tentativo di furto con danni ingenti al furgone dei Lions Bisceglie

Una sgradevole scoperta ha aperto la giornata di mercoledì 9 giugno in casa Lions Basket Bisceglie. Ignoti malviventi, nella notte precedente, hanno cercato di impossessarsi del furgone di proprietà del club introducendosi nella rimessa in cui il mezzo era parcheggiato.

Il furto, per fortuna, non è stato portato a termine ma i tentativi dei ladri hanno causato danni piuttosto ingenti, fra cui la rottura di alcuni vetri.

La società nerazzurra, in tutte le sue componenti, condanna l’inqualificabile azione verso la quale esprime sdegno totale, rimarcando come si sia cercato di rubare un veicolo acquistato con sacrifici e utilizzato in particolare per gli spostamenti e le trasferte degli atleti del settore giovanile, il che costituisce, a opinione della dirigenza, una vera e propria “aggravante”. Non saranno certo episodi deplorevoli di questo tipo a scalfire la passione, l’entusiasmo e la determinazione che caratterizzano l’attività dei Lions Bisceglie.