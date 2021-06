Corruzione per appalti pubblici, 16 arresti all'alba

Dalle prime luci dell’alba, militari della tenenza della guardia di finanza di Molfetta e dei reparti dipendenti dal gruppo di Barletta, coadiuvati da altro personale del comando provinciale di Bari, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, stanno eseguendo un’ordinanza - emessa dal g.i.p. del tribunale di Trani - con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 16 soggetti ritenuti responsabili di molteplici ipotesi di corruzione.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle ore 10:45 odierne, presso il gruppo della guardia di finanza di Barletta, alla presenza del procuratore della Repubblica di Trani, dr. Renato Nitti.

Gli arresti sembrerebero essere scattati dopo mesi di indagini per fare chiarezza su alcuni appalti pubblici a Molfetta, tra cui piazza Aldo Moro, porto commerciale, teatro comunale, ex ciminiere, cittadella degli artisti. Già a novembre scorso, Molfetta fu svegliata all'alba per una serie di perquisizioni che aveva portato ad essere indagato anche il sindaco Tommaso Minervini.