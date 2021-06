«​Bisceglie da mesi senza le "circolari", denuncia alla magistratura e al Prefetto»

«Interruzione del servizio pubblico di trasporto urbano a Bisceglie: stamattina sporgerò denunzia per tutelare i biscegliesi dopo mesi e mesi senza le “circolari”».

E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione.

«Non era mai successo - scrive - nella storia della nostra città, né ci risulta ci siano comuni in Italia dove attualmente i cittadini, anche anziani e persone fragili, siano costretti a percorrere chilometri a piedi o addirittura a non uscire di casa perché risulta soppresso da qualche sindaco irresponsabile il servizio di trasporto pubblico locale.

A Bisceglie non soltanto è stato aumentato il biglietto del 20 per cento da Angarano & Co., ma ora addirittura si è giunti al colmo di interrompere un servizio essenziale di pubblica utilità come quello del trasporto locale. I biscegliesi sono davvero stanchi di questi soprusi e, come sempre, mi chiedono numerosi di intervenire per risolvere il problema, sapendo che non sono abituato all’atteggiamento dei tanti politicanti che ululano e gridano alla luna e poi si tirano indietro durante le battaglie in favore dei cittadini.

Oggi sporgerò denunzia affinché la magistratura e il prefetto possano accertare, ciascuno per le proprie competenze, se nella condotta dell’Amministrazione Angarano ci siano profili di responsabilità penali e amministrative e, soprattutto, se il Prefetto possa adottare provvedimenti per ripristinare il servizio a Bisceglie. Perché privare gli anziani e i cittadini fragili anche del più elementare diritto, per esempio, di trascorrere qualche ora sulla litoranea o sulla spiaggia?».