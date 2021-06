​Basta con salari identici ai sussidi che vogliono evitare la povertà. I giovani dicono "stop"

«Sfaticati, mammoni, nullafacenti, viziati, svogliati. Queste le parole che vengono pronunciate nei confronti di noi giovani».

E' lo sfogo di Maria Mastrapasqua, Mariapia De Feudis ed Elisabetta Monopoli a nome dell'associazione giovanile Bisceglie Illuminata.

«Quando il lavoro è pagato quanto un sussidio che ha come scopo quello di evitare la povertà - scrivono -, allora c’è un problema. Ed è ora che questo problema venga affrontato, non è più il momento di chiudere gli occhi, di fare proclami inconsistenti, di annunciare interventi che non servono a nulla.

Proprio per questo il movimento civico Bisceglie Illuminata ha deciso di lanciare #stop.

Il punto è che ci siamo stufati, noi giovani, di ricevere paghe da fame e di dover dire anche grazie. Poi andare dagli amici coetanei a raccontare quanto siamo stati fortunati a trovare qualcuno che ci concedesse un salario ridicolo, con il quale è impossibile cominciare un percorso di vita.

Ci siamo stancati di vivere in bilico tra contratti a tempo determinato, contratti stagionali, stage gratuiti, stage pagati con i fondi europei, stage pagati con garanzia giovani, stage pagati con dei soldi che però poi devi ridare indietro a chi te li ha dati. Sì, siamo tutti stufi di queste dinamiche che tengono intere generazioni ingabbiate per anni, mentre la politica non ha ancora capito la gravità della situazione, né come intervenire».