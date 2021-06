A Bisceglie torna il mercato straordinario mensile, si parte oggi

Torna a Bisceglie, dopo un lungo stop, il mercato straordinario mensile. Domenica 6 giugno la prima, segno di ripartenza e di speranza per il settore del commercio su aree pubbliche che è tra quelli più colpiti dalle restrizioni anti contagio.

E' quanto si legge nella nota a firma di Leo Carriera, Direttore di Confcommercio Bari-Bat.

Un mese fa, il consorzio Mercatincittà aveva scritto al sindaco Angelantonio Angarano per chiedere di valutare l’opportunità di sottoscrivere una convenzione tra le parti interessate e garantire un corretto e puntuale svolgimento del mercato mensile straordinario.

“Istanza che non è stata accolta – fanno sapere dal consorzio – pur apprezzando il fatto che finalmente riparta anche questo appuntamento con il commercio su aree pubbliche. La ripresa è importante, auspichiamo che tutto avvenga nella maniera migliore possibile, pur non avendo noi operatori contribuito e curato le modalità di svolgimento, un lavoro che è stato fatto dall’Amministrazione comunale e dagli uffici preposti. Ragione per cui domenica, nella prima giornata di ripartenza, valuteremo la situazione disponibili sempre alla collaborazione, auspicando una risposta da parte dell’Amminustrazione Comunale alla nostra richiesta, al fine di agevolare il corretto e puntuale svolgimento delle attività mercatali."