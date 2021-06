Medaglia d'oro per l'olio dell'azienda agricola Bombini nel XXVI Biol International Prize

Primavera ricca di eventi per ripartire nel migliore dei modi, l'Azienda Agricola Bombini, che affonda da generazioni le proprie radici a Bisceglie, comunica con immenso piacere l'attestazione di merito GOLD MEDAL, nell'ambito della XXVI edizione del Biol International Prize, ricevuta nel mese di maggio, che colloca nella fascia GOLD il proprio olio extravergine d'oliva d'agricoltura biologica molito nell'autunno 2020.

Mauro Bombini titolare dell'azienda, imprenditore agricolo e olivicoltore esperto riceve l'attestato Biol che premia il proprio olio evo biologico prodotto esclusivamente con la molitura di un'unica varietà di olive tipica pugliese: la Peranzana. Dichiara: "Valorizzare il nostro territorio anche a partire dalle eccellenze agroalimentari che siamo capaci di produrre deve essere uno degli obiettivi di noi produttori così come mantenere altissima la qualità e far apprezzare le differenze e i pregi dei nostri prodotti al consumatore".

Dopo tre riconoscimenti Silver Medal nelle ultime quattro edizioni del Premio Biol, l'azienda agricola Bombini è fiera di essere nella fascia di merito GOLD MEDAL.

Premio Biol, nato nel 1996 in Puglia, per iniziativa del Consorzio italiano per il Biologico (C.i.Bi.), rappresenta ad oggi una tra le più importanti manifestazioni internazionale dell’intero comparto dell’olio extravergine di oliva per numero di partecipanti (produttori olivicoli), numero di paesi coinvolti, numero di esperti e consumatori coinvolti.

Dopo i rigidi controlli imposti dalla normativa ufficiale che assicurano la conformità di legge, la giuria, che è composta da assaggiatori esperti provenienti da diverse parti del mondo, valuta mediante prove selettive di degustazione i diversi oli di oliva extravergine, sotto la guida attenta del capo panel.

Ricercare nuovi prodotti e imparare ad apprezzare le differenze è ormai da anni la mission del Premio Biol racchiusa nel motto “fare la differenza”.