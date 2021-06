Trani-Bisceglie: “I diritti dei lavoratori vengono lesi e l’Ambito a convegno con la cooperativa"

«Nell’Ambito territoriale sociale di Trani e Bisceglie da mesi i lavoratori dell’assistenza specialistica scolastica sono impegnati in una difficile vertenza con la cooperativa che gestisce il servizio. La stessa, infatti a seguito di difficoltà finanziarie di certo non imputabili all’appalto in questione, ha iniziato dapprima a trattenere le quote sociali dei soci lavoratori, poi a trattenere i giorni di ferie, ormai scomparsi dai cedolini paga, per poter procedere ad una fusione con un’altra più solida».

E' quanto segnala Ileana Remini, Segretario generale Fp Cgil Bat.

«La Cgil - prosegue - ha segnalato in più occasioni ai comuni di Trani e Bisceglie la vicenda, anche chiedendo la revoca dell’appalto. Eppure, oggi, venerdì 4 giugno, istituzioni locali, Sindaci, consiglieri regionali e parlamentari del territorio saranno a convegno con la cooperativa in questione, a discutere proprio del servizio di assistenza specialistica scolastica.

Nel frattempo, la Regione, anche a seguito di anni di mobilitazione e proposte del sindacato confederale, prova a emanare linee guida che diano stabilità e valore al servizio, partendo dai diritti dei lavoratori, calpestati da anni di precarietà e cattive gestioni. Per questo ci chiediamo se sia davvero il caso di ragionare dello stesso con chi non solo non rispetta i diritti dei lavoratori ma dimostra di non avere rispetto e conoscenza del territorio e delle sue persone più fragili? (Il servizio è rivolto ad alunni tra i 3 e i 13 anni in condizioni di fragilità e disabilità per promuoverne l’inclusione sociale e scolastica). Il nostro appello è rivolto, in particolare, ai sindaci di Trani e Bisceglie: siete ancora in tempo per fermare un convegno che ha il sapore di una beffa per i lavoratori e per i cittadini e per discutere davvero con chi il servizio materialmente lo eroga.

La Cgil proseguirà la sua battaglia in tutte le sedi opportune anche verificando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Su diritti sacrosanti non faremo alcun passo indietro».