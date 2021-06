«Interrogazione per legalizzare il cimitero comunale e per dimezzare le esose tariffe»

«Presentata una interrogazione urgente per riordinare e per legalizzare il cimitero comunale e per dimezzare le esose tariffe cimiteriali per i loculi ultranovantanovennali, che sono ormai utilizzati in modo definitivo dal Comune di Bisceglie (la realizzazione dei loculi nuovi non è neppure iniziata) e costano circa quattromila euro ciascuno».

E' quanto annuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

Ecco il testo integrale dell'interrogazione:

«Il sottoscritto Avv. Francesco Carlo Spina, nella qualità di Consigliere Comune di Bisceglie,

PREMESSO CHE

risulta che il cimitero comunale di Bisceglie versa in una situazione di grave degrado e pericolo strutturale e igienico-sanitario per l’incolumità delle persone;

le fosse per le inumazioni sono ormai esaurite e vengono effettuate numerose cremazioni.

E’ rimasto un solo dipendente comunale a garantire un servizio che rischia di essere interrotto in caso di ferie o malattia di quest’ultimo dipendente adibito attualmente al servizio presso il cimitero e che spesso il servizio di competenza dei dipendenti comunali viene epletato da soci della cooperativa;

L’appalto per la realizzazione dei nuovi loculi del valore di svariati milioni di euro non è stato ancora iniziato.

Che i loculi prenotati e pagati dai cittadini vengono sostituiti spesso, in quanto non ancora realizzati, da loculi di importanza storica concessi con temini ultranovantanovennali scaduti, con tariffe praticamente raddoppiate per ogni singolo loculo rispetto a quelli prenotati su piantina e contrattualizzati dai cittadini.

- che la situazione critica succitata non risulta di breve e rapida soluzione, sicchè appare necessaria una diminuzione delle tariffe relative ai loculi storici con concessione scaduta, con adeguamento a quelle dei loculi prenotati e non ancora realizzati.

Tanto premesso, il sottoscritto, interroga per conoscere: