Stretta sull’uso di velocipedi e biciclette elettriche: sequestri, sanzioni e nuova ordinanza

Polizia Locale e Carabinieri di Bisceglie hanno effettuato controlli mirati per contrastare l’uso improprio di biciclette e velocipedi elettrici, come disposto dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani in sede di riunione tecnica di coordinamento con le forze dell’ordine. Durante i controlli effettuati in diverse zone della Città, gli agenti hanno approfondito l’ispezione su otto veicoli dei quali cinque sono stati sequestrati ai fini di confisca in seguito ai test effettuati sul posto con le apparecchiature della Motorizzazione Civile. Dall’accertamento sono emerse caratteristiche costruttive non conformi per cui i veicoli sono stati classificati come ciclomotori e non biciclette a pedalata assistita, complice la presenza di acceleratore e la velocità di punta superiore ai 25 km/h. Ai trasgressori, tra cui anche minorenni, sono state inoltre contestate ulteriori sanzioni previste dal codice della strada, come la guida di veicolo non immatricolato come ciclomotore, l’assenza di assicurazione RC obbligatoria, la guida senza uso del casco protettivo.

“Stiamo conducendo una lotta senza quartiere contro l’uso improprio di questo tipo di mezzi che spesso mette a repentaglio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, minandone la tranquillità anche durante una semplice passeggiata”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Anche per questo ho firmato una nuova ordinanza che rafforzasse ulteriormente le misure comunali già in vigore dal 2019. Continueremo a tenere alta l’attenzione per sconfiggere questa piaga. I controlli continueranno e non faremo sconti a nessuno. Ringraziamo il Prefetto di Barletta-Andria-Trani che ancora una volta si dimostra attento alle necessità e ai problemi del territorio. Un ringraziamento va altresì alle forze dell’ordine e ai tecnici della Motorizzazione civile per il lavoro compiuto con la consueta professionalità”.

La nuova ordinanza sindacale, la numero 75 del 1° giugno 2021, stabilisce il divieto di circolare con velocipedi e mezzi similari (es. monopattini elettrici, segway ecc ) nelle seguenti aree pedonali urbane: via Aldo Moro; piazza San Francesco; piazza Vittorio Emanuele II (villa comunale e Palazzuolo su tutta l’area pavimentata di entrambe le zone); via La Spiaggia con la sola eccezione della parte di carreggiata destinata a pista ciclabile; via Guglielmo Marconi; piazza Regina Margherita. Il provvedimento consente nelle suddette aree il transito dei veicoli al servizio di persone con limitata e/o impedita capacità motoria (ad esempio sedie a rotelle elettriche) e l’utilizzo di biciclette per bambini con rotelle fino all’età di 6 anni, sempre sotto la stretta sorveglianza di persone adulte.