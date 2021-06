Vandali in azione al PalaCosmai Copyright: n.c.

«Nel pomeriggio di ieri ignoti si sono introdotti nella zona esterna del PalaCosmai e hanno danneggiato gazebo (uno dei quali scaraventato nell’area della scuola attigua, facendo rompere anche la recinzione alla quale era ancorato), transenne e messo a soqquadro l'allestimento. All’interno della struttura non si sono registrati danni».

A rendere noto l'episodio vandalico è lo stesso Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Un atto inqualificabile - ha scritto il Sindaco - perpetrato verso il punto di vaccinazione popolare che abbiamo allestito e messo a disposizione delle Autorità Sanitarie per la campagna vaccinale, nel quale dottori e dottoresse, con le loro equipe e il supporto della Protezione Civile e di tanti volontari, stanno lavorando da mesi per mettere in sicurezza, passo dopo passo, la nostra Comunità contro il Covid-19.

Nulla può giustificare un episodio del genere, gravissimo ed inaccettabile; un gesto violento, un'offesa a tutti coloro che in quella struttura stanno lavorando con spirito di sacrificio e generosità. Adesso partiranno le denunce con l’auspicio che si possano individuare i responsabili di un atto di vandalismo che rasenta la follia».