Proseguono anche oggi le vaccinazioni dei maturandi nella Bat

Sono 2.315.406 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 98%di 2.363.815, consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza. Da ieri sono partite le vaccinazioni per gli studenti delle scuole superiori che devono affrontare gli esami di maturità.

ASL BT

Al via anche nella Asl Bt la vaccinazione dei maturandi. Nella mattinata di domenica sono stati vaccinati studenti di Andria e di Minervino, mentre nel pomeriggio le vaccinazioni degli studenti sono proseguite a Barletta e Trani. Domenica dedicata anche alla vaccinazione dei malati rari, mentre lunedì sempre a Trani sarà somministrata la seconda dose ai caregiver vaccinati il 4 e il 5 aprile.