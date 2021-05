​Assegnazione dei posteggi pubblici nell'area mercatale. Presentata una interrogazione urgente

«Presentata una interrogazione urgente e richiesta della convocazione di una seduta di Consiglio comunale per la scelta, come per legge, delle modalità per l’assegnazione dei posteggi pubblici dell’area mercatale nuova, cantierizzata dalla mia amministrazione e ancora in fase di completamento dopo più di tre anni».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che ha poi allegato il testo integrale della interrogazione:

«

Il sottoscritto Avv. Francesco Carlo Spina, nella qualità di Consigliere Comune di Bisceglie,

PREMESSO CHE

Che tre anni fa sono stati cantierizzati i lavori della nuova area mercatale finanziata nell’ambito del PRUACSS.

Che tali lavori sono stati realizzati su area oggetto di contenzioso con i proprietari della stessa.

Che occorre procedere comunque con urgenza all’individuazione dei criteri di distribuzione e assegnazione dei posteggi della nuova area mercatale e alla pubblicazione dei bandi di gara come per legge al fine di consentire al dirigente competente la contrattualizzazione dei singoli posteggi.

Tanto premesso, il sottoscritto, interroga per conoscere:

Se Codesta amministrazione abbia notizie certe circa i tempi di consegna della nuova opera avente ad oggetto l’area mercatale; Se codesta amministrazione abbia intenzione di limitare la consistenza dell’opera predetta in considerazione del contenzioso pendente su una parte della superficie originariamente cantierizzata o intenda procedere all’acquisizione dell’area interessata dal contenzioso con fondi di bilancio Se codesta amministrazione abbia intenzione di individuare criteri di legge per l’assegnazione dei singoli posteggi e di procedere alla pubblicazione urgente di un bando per consentire l’assegnazione stessa ai dirigenti comunali competenti.

Considerata l’urgenza delle questioni poste si confida nella calendarizzazione urgente della seduta e nel rispetto dei termini di legge».