Associazione Abitanti Centro Storico Bisceglie, al via la campagna Tesseramento

A pochi giorni dalla nascita dell' Associazione Abitanti Centro Storico Bisceglie prende il via la campagna tesseramento per l'anno 2021. Presso il gazebo allestito sito in via Trento, nei pressi del Bastione, a partire dalle ore 10.00 e fino alle 13.00 di domenica 30 maggio chiunque potrà fornire il proprio contributo sottoscrivendo la tessera associativa e fornendo proposte e idee utili allo scopo.

Chiunque ha a cuore le sorti del centro storico della propria città potrà offrire un contributo “reale” e concreto affinché il sogno di un centro storico vivibile e a dimensione d'uomo non sia solo una “chimera”.

La nuova associazione, che si pone come “strumento” concreto nella mani dell'Amministrazione comunale ha tra i suoi principi cardine quello di “agevolare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del centro storico cittadino per una migliore vivibilità dello stesso, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico”.

L'organigramma dell' Associazione Abitanti Centro Storico Bisceglie è cosi formato:

Tortora Giampiero - Presidente

Albrizio Leonardo - Segretario

Tota Emilia - Vice presidente

Firrao Giovanni - Tesoriere

Musci Ida Lucia - Consigliere

Rutigliano Leonardo - Consigliere

Storelli Antonio - Consigliere

Morgigno Vito - Consigliere

Belgiovine Vittorio Corrado - Consigliere

Savino Vincenzo - Consigliere

Di Pinto Ester - Consigliere

Leone Isabella - Consigliere

Di Tullio Francesco - Consigliere

L' Associazione Abitanti Centro Storico Bisceglie vi aspetta domenica in via Trento