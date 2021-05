Continua la campagna d’ascolto di Italia Viva in tutto il Paese con la "Primavera delle Idee": il nuovo appuntamento per la Bat è per il 31 maggio, alle 19, sulla pagina Facebook di Italia Viva Bat.

E' quanto si legge nella nota a firma di Gabriella Baldini e Ruggiero Crudele, Coordinatori Bat di Italia Viva.

“Se riparte il Sud, riparte l’Italia: infrastrutture e mobilità nelle province di Bari e Bat”, è il tema dell’incontro con la partecipazione di Teresa Bellanova, Viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, della Sindaca di Andria Giovanna Bruno. del Sindaco della città metropolitana di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro, e del Rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino.

La discussione affronterà un tema delicatissimo e prioritario: la necessità di dotare i nostri territori delle infrastrutture necessarie per affrontare adeguatamente e vincere la sfida della “ripartenza” dopo la crisi provocata dall’epidemia Covid. Il Mezzogiorno sconta da decenni la carenza di vie di comunicazione: porti, ferrovie, autostrade adeguati a sostenere i flussi commerciali e ad accompagnare lo sviluppo dell’offerta turistica, industriale e agroalimentare. I fondi del PNRR potrebbero e devono offrire l’occasione di colmare questo deficit, se correttamente programmati, investiti e gestiti, anche in un’ottica, ineludibile, di sostenibilità ecologica e ambientale.

In particolare, per il nostro territorio provinciale, si affronteranno i temi delle linee ferroviarie Barletta-Spinazzola e Barletta-Andria-Aeroporto.

Appuntamento dunque lunedì 31 maggio, alle ore 19, sulla pagina Facebook di Italia Viva Bat https://www.facebook.com/ItaliaVivaBAT