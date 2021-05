«Ringraziamo il Sottosegretario Sasso per il segnale di vicinanza al nostro territorio e al mondo della scuola che ha subito gravi difficoltà a causa dell’emergenza Covid».

E’ quanto ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, subito dopo la visita del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Rossano Sasso, al III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” (scuola dell’infanzia e primaria).

Il sottosegretario Sasso ha incontrato la comunità scolastica del III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” (scuola dell’infanzia e primaria) di Bisceglie diretto dalla Prof.ssa Maura Iannelli che ha accolto l’esponente del Governo. Alla visita istituzionale hanno partecipato anche il vice Prefetto vicario Sergio Mazzia; il Dirigente vicario dell’Ufficio scolastico regionale, Mario Trifiletti; la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giuseppina Lotito; l’Assessore alle politiche scolastiche, Loredana Bianco.

«La encomiabile professionalità dei Dirigenti – prosegue il Sindaco -, dei docenti e di tutto il personale scolastico, unitamente al grande impegno delle famiglie, ha consentito di reggere l’urto e di continuare, tra mille difficoltà quotidiane ma con meticolosa organizzazione, a garantire la continuità didattica, la formazione e la crescita dei nostri bimbi e ragazzi. A tutti va il nostro grazie.

La scuola è il luogo dove si coltiva il nostro futuro e per questo rappresenta una nostra assoluta priorità. I lavori eseguiti celermente per l’adeguamento degli spazi e delle infrastrutture alle esigenze sorte con il Covid, i tanti finanziamenti ottenuti per l’adeguamento antisismico e antincendio, la riqualificazione e l’efficientamento energetico di molti istituti scolastici cittadini, il dialogo proficuo e costante con i dirigenti e le comunità scolastiche testimoniano l’attenzione della nostra Amministrazione all’universo della scuola che intendiamo continuare a tenere molto alta».