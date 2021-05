Nuova Sala Operativa dei Vigili del Fuoco Bat. Ma le chiamate di Bisceglie verranno lavorate a Bari

«Oggi si è proceduto all’attivazione della Sala Operativa Provinciale del Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani. In data 27 maggio 2021 il Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani ha concluso le operazioni di distacco dai Comandi VV.F. limitrofi di Bari e Foggia, potendo in tal modo procedere in maniera autonoma alla gestione e all’esecuzione del prioritario dispositivo di soccorso tecnico urgente».

E' quanto si legge nella nota diffusa dagli stessi Vigili del Fuoco.

«La nuova Sala Operativa Provinciale VV.F. di Barletta-Andria-Trani - prosegue la nota - è collocata all’interno della sede del Comando di via Turi ang. via Trani a Barletta, ed è dotata di tutti i più recenti sistemi di automazione (trasmissione via VOIP, filodiffusione, schermi touch screen per gli operatori). Con l’attivazione dell’autonoma Sala Operativa Provinciale, le telefonate di soccorso, precedentemente veicolate attraverso la Sala Operativa Provinciale di Bari, verranno indirizzate verso la nuova S.O.P. di Barletta-Andria-Trani, e con esse anche i relativi servizi, ad eccezione delle chiamate provenienti dal distretto telefonico del Comune di Bisceglie, che continueranno ad essere gestite dal Comando VV.F. Bari.

L’attuale organizzazione logistica del Comando VV.F. B.A.T. prevede la collocazione delle squadre di soccorso presso la sede di via Turi ang. via Trani, mentre la sede di via Reichlin ex Orto Botanico offre gli uffici aperti al pubblico e la gestione logistico-amministrativa del Comando».