​«Debiti fuori bilancio, il Tar chiede che indaghi la Procura della Corte dei Conti»

«Il Tar punta la lente di ingrandimento sui debiti fuori bilancio contestati dall'opposizione».

E' quanto scrivono i Consiglieri comunali Amendolagine, Capurso, Napoletano, Preziosa, Russo e Spina, subito dopo aver letto la decisione del Tar Puglia sul ricorso che avevano presentato contro l'Amministrazione comunale.

«Il Tar Puglia - si legge nella nota - pur rigettando il ricorso che chiedeva l’annullamento del Bilancio 2020 del Comune, ha ritenute meritevoli di approfondimento le censure relative alle gravi violazioni di legge sulla gestione dei debiti fuori bilancio che stanno svuotando sempre più il bilancio comunale. L' organo di giustizia amministrativa ha dichiarato che per tali vizi sostanziali e non meramente procedurali risulta competente la Corte dei Conti.

Per questo motivo ha ordinato la trasmissione degli atti di impugnazione delle opposizioni e degli atti relativi al conto consuntivo 2019 e bilancio 2020 alla Procura presso la Corte dei Conti Puglia.

Non era mai successo in passato che dopo il richiamo della Corte dei Conti (qualche mese fa) e dopo le indagini della Procura presso il Tribunale di Trani ora anche Il Tar Puglia rilevasse gravi vizi di legittimità circa i debiti fuori bilancio del comune di Bisceglie, tanto da disporre la trasmissione degli atti alla magistratura contabile competente presso la corte dei conti Puglia. Aspettiamo ora gli opportuni provvedimenti per allontanare il rischio di dissesto finanziario, ma soprattutto per evitare che la cattiva gestione contabile e amministrativa dei debiti comunali condanni i cittadini biscegliesi al pagamento di tasse finalizzate a coprire i debiti accumulati dalla "Svolta"».