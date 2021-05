Spacciavano droga nei pressi della "piazza del pesce", due in manette

I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno tratto in arresto D.M. 38 anni e C.G. 25 anni, per aver violato la normativa in materia di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio teso al contrasto del dilagante fenomeno, avendo notato, proprio in via Dante all'intersezione con corso Umberto, nella centralissima zona conosciuta come la “piazza del pesce”, un andirivieni di abituali consumatori di sostanze stupefacenti, sono riusciti ad individuare uno scooter con due persone a bordo.

I due, successivamente arrestati, facevano da spola con le adiacenti vie, incontrando persone con cui effettuavano rapidamente il classico movimento di scambio. Acclarato ciò, i Carabinieri si sono decisi ad intervenire, bloccando i due pusher sul motoveicolo con il quale erano nuovamente sopraggiunti in zona.

I due sono stati trovati in possesso di complessivi 35 dosi di cocaina e denaro contante provento dello spaccio. Nel corso delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni dei fermati, i militari hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga. Entrambi sono stati quindi accompagnati presso la locale Tenenza e successivamente condotti presso la casa circondariale di Trani in attesa di giudizio.