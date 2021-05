Energetikambiente cerca “Operatori ecologici stagionali” per Bisceglie

Energetikambiente, l’azienda che si occupa del servizio di Igiene urbana a Bisceglie, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, ha pubblicato il consueto bando per la ricerca di candidati per l’assunzione temporanea come "Operatori Ecologici stagionali". Si tratta delle figure necessarie a garantire il servizio in considerazione sia dell’ampliamento dell’area di competenza, sia per l’aumento della popolazione residente per effetto della presenza turistica e dei biscegliesi di ritorno.

L’azienda riceverà le candidature offrendo la possibilità di inserimento mediante contratto a tempo determinato con causale "stagionale".

Tutte le informazioni sul profilo ricercato e i canali per candidarsi sono disponibili alla pagina internet

http://www.energetikambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=710&fbclid=IwAR37JkpqWVMC2dNL-d7e0kDQsIffbSeBO_RREh8JznGuk3JqV3lDMRKTiAE

Il documento integrale del bando può essere scaricato tramite il link

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 27 maggio 2021 all’indirizzo email candidature.bisceglie@energetikambiente.it