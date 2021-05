«Irregolarità e conflitti di interesse nella procedura di assegnazione del bando spiagge»

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei legali della società Mori S.r.l, avvocati Giovanni Bruno e Claudio Papagno che «riportano la comunicazione dell’ANAC che evidenzia irregolarità e conflitti di interesse nell’ambito della procedura di assegnazione del bando spiagge a Bisceglie. Anche il Comune sul punto, tramite il precedente segretario generale, aveva chiesto l’emissione di un parere che è arrivato. La nota dei legali dell’azienda servirà per ristabilire quanto prima la legalità nelle procedure adottate dal Comune».

Ecco la nota dei legali:

«Gentile Direttore, come legali della società Mori S.r.l. La preghiamo di dare evidenza del recente significativo intervento (anche) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle vicende concernenti le procedure di assegnazione di spiagge libere con servizi relative ai tratti di spiaggia S03 e S04 aggiudicati alla società La Salata 2.0. Srls e all’impresa individuale D’Ambrosio Francesco. L’ANAC, intervenuta su circostanziato esposto della MORI Srl, società patrocinata dai sottoscritti, ha evidenziato, con estrema chiarezza e perentorietà, una vistosa serie di condotte negligenti e di omissioni da parte dell’ente comunale nell’approntamento “di idonee misure e appropriati presidi a tutela della libera concorrenza e della parità di trattamento degli operatori economici” nonché nella attività di presidio e prevenzione “di situazioni di conflitto di interessi”. L’ANAC, in disparte l’atteggiamento tutt’altro che collaborativo mostrato dal Comune di Bisceglie durante l’istruttoria a cagione dell’”insufficienza del riscontro fornito” e dell’”assenza di un idoneo approfondimento da parte dell’ente locale”, ha inoltre rilevato “la mancanza di una puntuale vigilanza a garanzia del corretto espletamento della procedura”.

Con toni stentorei, valorizzando le doglianze espresse, sia in fatto che in diritto, dalla MORI Srl, ha altresì sottolineato che il Comune di Bisceglie “avrebbe dovuto valutare l’assunzione di azioni correttive per ripristinare, sotto il profilo informativo, la par condicio degli operatori economici coinvolti nella procedura, come imposto dall’art. 67 del dlgs n. 50/2016“, soggiungendo che “in subordine, come extra ratio, nel caso in cui le precedenti misure si fossero dimostrate inidonee al raggiungimento dell’obiettivo, si rendeva necessario valutare l’esclusione degli operatori economici che si sono avvalsi dell’assistenza professionale degli architetti in questione”.

La questione si rivela di particolare interesse soprattutto alla luce di quelle che saranno le determinazioni che il Comune di Bisceglie intenderà adottare in considerazione della risoluta posizione assunta dall’ANAC sulla vicenda de qua. Non deve infatti trascurarsi che lo stesso ente comunale, a seguito dell’esposto formulato dalla MORI Srl, con propria nota del 23.04.2019, aveva rivolto alla Autorità Nazionale Anticorruzione una espressa richiesta di parere e che quest’ultima, come visto, ha manifestato, molto chiaramente, le proprie conclusioni, invitando l’ente comunale ad agire con prontezza e tempestività».