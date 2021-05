«​Basta attacchi gravi e diffamatori. Si è toccato il fondo». Gli assessori denunciano

«Da svariati mesi l’Amministrazione Comunale è quotidianamente bersaglio di attacchi gravi e diffamatori privi di qualsiasi forma di rispetto istituzionale e personale».

E' quanto denunciano gli assessori comunali: Consiglio, Storelli, Rigante, Lorusso, Naglieri, Parisi e Bianco.

«La pubblicazione su un gruppo Facebook gestito in maniera rigorosamente anonima - scrivono - che associa l’Assessore Gianni Naglieri alla notizia di un sequestro di droga, alludendo all’uso di stupefacenti, con commenti poco felici di alcuni consiglieri comunali o ex consiglieri comunali, è solo l’ultimo delle gravi e volgari offese che abbondano sui social network, reiterate e costanti nel tempo. Non più tardi di una settimana fa sempre su Facebook, da un profilo probabilmente fake (falso), è stato postato un fotomontaggio del Sindaco Angarano per diffondere una notizia palesemente falsa e infondata ma di una violenza inaudita. Fotomontaggio che è stato poi fatto artatamente circolare sulle chat private. Ogni giorno un’altra miriade di profili falsi è continuamente all’opera con post e commenti calunniosi, intrisi di odio e violenza verbale.

Si è toccato il fondo. L’odio per una giovane Amministrazione che si è caricata delle responsabilità del cambiamento si è trasformato in sentimento di autodistruzione per la Città. La misura è colma. Un conto, infatti, è la satira. Un conto sono le critiche costruttive, con toni consoni, fondamentali nel dibattito democratico, cui l’Amministrazione Comunale e i suoi esponenti non si sono mai sottratti. Un altro conto è la politica che mira solo a distruggere umanamente l'avversario con ogni mezzo, senza scrupoli e ritegno, rifugiandosi dietro profili falsi e gruppi gestiti anonimamente senza neanche avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, di metterci la faccia, come ce la mettono sempre sindaco, assessori e consiglieri. Un atteggiamento scorretto e da codardi che nulla ha a che vedere con il dibattito politico civile e democratico. Un modo di fare che nulla di positivo può portare alla Città ma che è solo un misero tentativo di screditare gli avversari e cercare di guadagnare miseramente consenso personale.

“I social sono diventati fogna di rancore e ignoranza”, ha scritto recentemente Roberto Saviano. E su questo non c’è dubbio. Ma è ancora peggio quando le accuse oltraggiose provengono da chi tira il sasso e nasconde la mano. Non ci faremo intimidire né scoraggiare da tutto questo. E soprattutto non cadremo nel tranello di rispondere con le stesse armi della diffamazione e della calunnia, della violenza verbale, della politica dell’odio, dell’invidia, e del rancore, dei profili falsi. Certo, tuteleremo la nostra onorabilità nelle sedi opportune. Ma non oltraggeremo la reputazione, l’onestà e il buon nome dei nostri avversari politici e delle loro famiglie. Continueremo a lavorare duramente, come abbiamo fatto finora nelle enormi difficoltà causate del Covid, per portare a termine i nostri obiettivi finalizzati al bene comune e allo sviluppo della Città. Lo faremo sempre nel massimo rispetto delle istituzioni che rappresentiamo e di tutti, con sobrietà ed educazione. E soprattutto con serenità d’animo, senza isterismi e ossessioni, mettendoci sempre la faccia, come fanno tutte le persone civili e responsabili».