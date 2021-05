Vaccini anti-covid, il 36,6% della popolazione pugliese ha ricevuto almeno la prima dose

Con il 94,8% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate la Puglia è oggi al secondo posto in Italia per capacità vaccinale. Sono 2.081.771 le dosi di vaccino anticovid somministrate sinora in Puglia. Il 36,6% della popolazione totale pugliese ha ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 35,2%.

Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono:

- 1 dose over 80 anni Puglia al 93,1% (dato Italia: 90,8%)

- 1 dose 70-79 anni Puglia al 86,9% (dato Italia: 80,6%)

- 1 dose 60-69 anni Puglia al 74,9% (dato Italia: 65,4%)

- 1 dose 50-59 anni Puglia al 37% (dato Italia 35,9%)

- 1 dose 40-49 anni Puglia al 22% (dato Italia 20,3%)

ASL BT

Domenica di vaccinazioni anche nella Asl Bt dove sono state somministrate in totale più di 352mila dosi dall'inizio della campagna vaccinale. Sabato l'hub di Barletta è stato dedicato ai medici di base mentre domenica a Trani i medici di famiglia sono stati impegnati con le seconde dosi ai loro pazienti fragili. Oggi a Trani dalle 9 alle 19 saranno vaccinati tutti i cittadini tra i 60 e i 69 anni con prenotazione fino al 2 giugno.