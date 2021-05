Niente vaccino anti-covid, sciopero dell'appalto della pulizia dell'ex Cdp

La segreteria della Fisascat ha indetto una giornata di sciopero del personale occupato presso l'appalto pulizie "Casa della Divina Provvidenza di Bisceglie".

«L'iniziativa - spiega la nota sindacale a firma del segretario Luigi De Ceglie - si terrà dinnanzi alla struttura lunedì 24 maggio dalle 8.00 alle 10.30 nel rispetto delle vigenti normative relative per il contrasto della diffusione del virus SARS - CoV2/COVID 19.

L'iniziativa di protesta a seguito della denuncia e mancato riscontro con riferimento alla manifesta e discriminatoria disparità di trattamento nella inoculazione del vaccino tra i dipendenti della Casa Divina Provvidenza (tra cui medici, paramedici, ausiliari, personale amministrativo, ecc.) ed i lavoratori addetti al servizio delle pulizie i quali, esattamente come il personale su indicato è tutti i giorni a stretto contatto con i pazienti, per cui non solo il rischio contagio è elevatissimo, ma va detto, altresì che essi potrebbero essere a loro volta fonte di contagio tra gli ospiti della struttura e nella comunità in cui vivono a partire dai propri nuclei familiari».