​A Bisceglie 400 vaccinazioni nell'open day al PalaCosmai

Quasi 400 le vaccinazioni fatte ieri a Bisceglie nell'ambito dell'open day dedicato ai cittadini tra i 60 e i 69 anni con prenotazione fino al 26 maggio. Vaccinazioni in corso anche negli altri hub del territorio e a cura dei medici di medicina generale. In corso le somministrazioni delle seconde dosi al personale scolastico. La prossima settimana, come da programma regionale, sarà completata anche la vaccinazione dei malati rari.

Sono 2.048.748 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, pari al 94% di quelle consegnate dal Commissario nazionale: 2.180.555.

Da sabato 22 maggio è partito il servizio di prenotazione prioritaria sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it per le persone con meno di 60 anni con patologie, affette da malattie rare o caregivers di malati con legge 104 che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio è stato attivato per completare la vaccinazione, già iniziata, di queste categorie.

Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione sul sito La Puglia ti vaccina.

La tabella delle patologie è pubblicata sul sito https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/persone-con-patologie-meno-60-anni

Sul sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è presente una sezione per le manifestazioni di interesse per la vaccinazione dedicata a tutte quelle persone che secondo il piano vaccinale già possono riceverla ma non sono riusciti a prenotarsi sinora tramite i canali dedicati.

Compilando correttamente il modulo i cittadini saranno ricontattati dalle ASL. La sezione riguarda:

- cittadini italiani temporaneamente presenti in Puglia per motivate esigenze (lavoro, assistenza a familiare, altro motivo) ma non iscritti alla ASL;

- persone con comorbidità e malattia rare con età 16-59 anni, che non riescono a prenotare con il canale dedicato;

- Donne in gravidanza o allattamento;

- Operatori sanitario che non hanno aderito precedentemente;

- Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) / Europei Non Iscritti (ENI),

- dipendenti delle Istituzioni dell'Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale; gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale; il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale.