Nasce a Bisceglie l'Associazione “Abitanti Centro Storico Bisceglie”

I centri storici stanno morendo. Si svuotano, perdono residenti. Svaniscono le botteghe d'artigiano, chiudono i piccoli alimentari, e assieme gli asili nido per bambini che non nascono più, e le farmacie, per malati che ormai vivono lontani. Sull'acciottolato di Roma, di Firenze, di Siena, di Pienza, risuona con un timbro lugubre solo la marcia dei turisti, mentre in centro dilagano le banche o i fast food, alberghi, pizza al taglio, gelati di polistirolo e bed and breakfast. Ma se i centri muoiono, essendo il fulcro di quel museo all'aperto che è l'Italia, che tipo di turisti arriveranno poi?

E' tutta in questa citazione di Antonio Capararica l'essenza più intima della neo nata associazione denominata Abitanti Centro Storico Bisceglie

Fortemente caldeggiata, voluta, sentita dalla maggior parte dei residenti del Centro Storico mossi dall'amore e dal rispetto per il proprio “borgo antico”, dal nell'arco di poco più di un mese è diventata l'espressione più autentica e disincantata di chi il Centro Storico lo vive giorno per giorno con il suo fascino e le sule 1000 contraddizioni.

L'associazione nasce dal basso senza alcuna connotazione politica, etnica o religiosa ed ha tra i principi fondanti del proprio statuto quello di valorizzare e contribuire a migliorare il centro storico attraverso un'azione sinergica e propositiva con l'Amministrazione comunale dove il fine ultimo è contribuire a rilanciarne l'”appeal” e la vivibilità oltre all'inevitabile fruizione turistica.

Portavoce dei soci abitanti, si propone di agevolare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del centro storico cittadino per una migliore vivibilità dello stesso, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico.

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di recupero e promozione del centro storico cittadino attraverso tutta una serie di attività istituzionali quali che vanno dal dialogo con tutti gli enti di competenza alla promozione e lo svolgimento di attività di formazione e informazione civica sui temi della salvaguardia e valorizzazione culturale del centro storico cittadino.

Si pone, inoltre come ente promotore di iniziative per contrastare il degrado urbano e il decoro pubblico.

Promuovere e proporre a favore dei cittadini residenti, dei provvedimenti amministrativi volti all'attuazione di provvedimenti di valorizzazione culturale, di sicurezza del centro storico e di viabilità intesa come accesso attraverso i varchi di accesso alle zone a traffico limitato;

Promuovere studi e ricerche da condursi sul piano storico, architettonico, urbanistico, tecnico, economico, finanziario e legislativo, per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione culturale del centro storico cittadino e dei territori di interesse storico, artistico ed ambientale;

“Gli interventi per le attività economiche, la cultura e i servizi nei centri storici devono, dunque, fondarsi sulla consapevolezza della necessità di garantire, o meglio ricostruire, un equilibrio molto delicato, difficile da conservare o sviluppare, che infatti spesso è andato perduto o si sta perdendo. Per questo, le politiche per incrementare la residenza, quelle per sviluppare le attività commerciali, artigianali e di servizi alla persona legate alla residenza e quelle volte alla promozione delle attività culturali e turistiche non possono che essere strettamente connesse e reciprocamente compatibili”.(Cit. Mauro Francini, ‎Maria Colucci e Annunziata Palermo)

Da oggi in poi, quindi, un nuovo “strumento” è nelle mani dell' Amministrazione Comunale.