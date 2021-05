Il Sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, presieduto dal Comm. Pasquale D’Addato, ha organizzato in data 20 maggio 2021, presso la location del Parco Unità d’Italia, dalle ore 18:00, gremita da tanti soci e simpatizzanti, oltre ad autorità civili, militari e religiose, tenute conto le misure di sicurezza anticovid, un evento di riapertura dal titolo “Eccellenze del Territorio”.

Le “Eccellenze” encomiate sono state il Prefetto della BAT, Maurizio Valiante; il generale già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Pasquale Preziosa; il presidente nazionale della LILT Francesco Schittulli, da poco impegnato anche nei lavori del Ministero della Salute; il coordinatore territoriale della Protezione civile di Bisceglie, Gianni De Trizio; di concerto a un omaggio all’Arma dei Carabinieri.

Ha aperto la serata la socia più giovane del Sodalizio, attrice della CompagniAurea, Ilaria Di Benedetto che ha condotto un magic moment scenograficamente costruito per l’emozione e per il cuore, con i piccoli del gruppo teatrale Francesca Elena Caprioli, Ramona Ferrante e Natalia Ferrante e Antonella Suriano.

Il Presidente D’Addato ha poi invitato il primo cittadino di Bisceglie, dott. Angelantonio Angarano, a formulare un indirizzo di saluto che ha reso “Roma Intangibile” capofila, per il secondo anno consecutivo, alle altre manifestazioni estive della Città. Dopo i saluti del Sindaco è seguita la S. Messa celebrata da don Franco Lorusso. In una nota della Segreteria dell’Associazione, a cura di Franco Dell’Orco, si legge: «Nel ringraziare i tantissimi per la partecipazione alla splendida serata, dedicata soprattutto a chi ci ha lasciato di recente, “Roma Intangibile” volge il suo sguardo alla speranza di ricominciare le attività sociali. Molte le autorità presenti: il Prefetto Bat, il Sindaco, il Generale Preziosa, il Prof. Schittulli, la Protezione civile e l’Arma dei Carabinieri. Li ringraziamo per l’onore della loro presenza. Grazie a tutti quanti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione».

Hanno preso parte all’evento anche le associazioni Ancri BAT, LILT Bisceglie, Aido, Adisco, ANT, RSA Veneziani, Fidapa ed Epass. Ha presenziato la dott.ssa Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel mondo. La direzione tecnica della serata è stata a cura di S.A.M.Mi Service di Mimmo Palmiotti e impreziosita dalla voce del maestro Gianni Mazzone.