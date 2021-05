​Tentano di rubare l'auto dell'on. Galantino. Sventato il furto grazie a un passante e 2 carabinieri

Il senso civico di un passante che ha allertato le forze dell'ordine ed il tempestivo arrivo dei carabinieri ha consentito di sventare il furto d'auto nella notte tra il 20 ed il 21 maggio a Bisceglie. Una notizia di per sé, purtroppo, marginale per le nostre città sempre più prese d'assalto dai delinquenti. Ma, in questo caso a svelarne i contenuti è l'on. biscegliese Davide Galantino, proprietario della vettura oggetto delle attenzioni delinquenziali.

Il deputato di Fratelli d'Italia ha inviato una nota al Ministro della Difesa ed ai vertici nazionali dei carabinieri per elogiare la pronta risposta dello Stato: «Desidero esprimere il mio personale ringraziamento per l'encomiabile operato dei Carabinieri in servizio nella Città di Bisceglie, che con il loro tempestivo intervento, su segnalazione di un cittadino, hanno permesso di evitare il furto dell'auto di mia proprietà.

L'alto senso civico espresso da un passante nell'allertare i Carabinieri, la determinatezza e professionalità dei Carabinieri in epigrafe prontamente intervenuti, infondono certamente il senso di fiducia e sicurezza a tutta la comunità di appartenenza.

Rinnovando per il Suo tramite, il mio personale plauso al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e all'Arma tutta per l'impegnativo compito istituzionale nelle quotidiane ardue attività di repressione dell'illegalità, voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta stima e considerazione».