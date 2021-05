​Vaccinazioni in Puglia, usate quasi tutte le dosi ricevute. Caccia ai fragili non ancora raggiunti

Sono 1.883.294 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dal report del Governo nazionale: 1.985.624 le dosi consegnate dal Commissario nazionale per una percentuale del 94,8%).

La campagna vaccinale si è allargata ulteriormente, coinvolgendo i cittadini della fascia d’età 40-49 anni con l’avvio delle prenotazioni per i nati tra il 1970 e il 1973. Per le classi di età aperte ieri hanno prenotato finora in 14.324.

Progressivamente saranno chiamate a prenotarsi le classi di età più giovani, sempre tramite i canali web lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 e le farmacie del servizio FarmaCUP.

Sono partite le attività delle ASL di ricerca attiva della quota residua di cittadini che per età o fragilità sono estremamente vulnerabili al fine di completare la fascia delle persone più fragili.

ASL BT

Continua la vaccinazione nella Asl Bt con le attività previste dal piano vaccinale regionale. I medici di base sono a lavoro per completare la vaccinazione dei pazienti fragili mentre sul territorio sono in corso le seconde dosi e le prime dosi alle classi previste da piano. A Barletta continua la vaccinazione dei pazienti oncologici mentre entro fine mese sarà completata la vaccinazione dei pazienti con malattie rare.