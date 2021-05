​«Scandalo vaccini a Bisceglie​, ora l'audizione in commissione Sanità della Regione»

«Scandalo vaccini a Bisceglie: grazie al consigliere regionale Francesco La Notte è stata interessata la commissione regionale Sanita’. Ringrazio per la loro sensibilità verso i cittadini più fragili il consigliere Regionale Francesco La Notte e il presidente della Commissione Consiliare Regionale Mauro Vizzino per aver preso a cuore le sollecitazioni delle centinaia di cittadini biscegliesi che hanno denunciato l’utilizzo dei vaccini a parenti e amici de La Svolta, mentre persone regolarmente prenotatesi a pieno titolo hanno dovuto fare un passo indietro e sono state rinviate ad altra data».

E' quello che scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, che torna sulla questione anche alla luce della presa di posizione del Commissario della Asl Bt, Alessandro Delle Donne.

«Presto - scrive Spina - ci sarà’ un’audizione, in attesa che anche gli organi inquirenti abbiano l’opportunità di valutare approfondimenti, e se possibile ispezioni per verificare se gli elenchi dei prenotati non coincidano con quelli dei vaccinati e, in tal caso, chi siano stati i “fortunati” vaccinati senza titolo anagrafico e senza prenotazione. In tal modo anche il direttore generale della Asl potrà verificare che le notizie da me denunziate sono fondate su documenti e registrazioni vaccinali inoppugnabili, con “strane fortune” di fratelli e parenti svoltisti che stazionano stabilmente fuori al centro vaccinale. Attendiamo risposte e provvedimenti concreti per tutelare l’immagine di tanti operatori e volontari che fanno con abnegazione e serietà il loro dovere nel rispetto della legge e delle regole»