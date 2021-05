​«PalaCosmai chiuso perché i vaccini sono finiti. Utilizzati da chi non aveva diritto»

«Lo scandalo dei vaccini a Bisceglie continua. Domenica e lunedì chiuso il centro perché i vaccini sono finiti: sono stati somministrati a chi non aveva diritto, mentre anziani e cittadini fragili che avevano la prenotazione hanno trovato esaurite le scorte».

E' la durissima denuncia del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Decine di persone che avevano la prenotazione - prosegue - hanno trovato il centro vaccinale chiuso. Anziani, cittadini fragili, sono uscitI apposta e sono andati a vuoto al centro perché avevano una prenotazione. Ma i vaccini sono finiti perché sono stati utilizzati in favore di chi non aveva prenotazione e non ne aveva neanche diritto per condizione o età, ma aveva il “privilegio” di appartenere o essere parente Svoltista. Anche lunredì chiuso il centro vaccinale. Purché siano stati vaccinati amici e parenti svoltisti, il resto dei cittadini, considerati di serie B, possono aspettare. Tanto, la maggior parte dei politici Svoltisti o Parasvoltisti (i candidati civetta) è stata zittita. Io continuo ad aspettare il mio turno».