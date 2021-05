​Blitz dei Carabinieri, 35 arresti tra Bari, Bat e in altre città italiane

​Vaccini anti-covid, nella Bat distribuite 8mila dosi ai medici di famiglia

Sono 1. 793. 593 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono: 1 dose over 80 anni Puglia al 91,5% (dato Italia: 89,3%) 1 dose 70-79 anni Puglia al 84% (dato Italia: 75,9%) 1