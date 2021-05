«​Manifesti anti-aborto, tradite le donne. Intervenga il Sindaco»

Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell'associazione "Bisceglie Unita" circa i manifesti Anti-Aborto affissi in città con richiesta di intervento da parte del sindaco.

Ecco il testo integrale a firma di Tommaso Di Pinto e Cosmo Dell’Olio:

«Spesso le realtà giovani come la nostra trovano difficoltà nel prendere posizioni, c'è sempre il timore che qualcuno ti possa accostare ad un'area politica, piuttosto che ad un'altra. Questo timore reverenziale viene meno nel momento in cui bisogna tutelare dei diritti fondamentali.

Da qualche giorno è possibile "ammirare" in giro per Bisceglie dei manifesti di natura Anti-abortista. Non è la prima volta che la nostra città è tappezzata da manifesti del genere, ma è la prima volta che la campagna è stata fatta passare come "sostegno alla maternità" sulle pagine social dei promotori della stessa. Per noi sostegno alla maternità è educazione sessuale, è politica sociale in favore delle Donne in gestazione spesso abbandonate a loro stesse, è sostegno psicologico professionale.

Sui manifesti in questione vediamo solo strumentalizzazione, disinformazione, discriminazione e soprattutto infima attività di proselitismo politico fatta sulla pelle delle Donne biscegliesi. Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza è un diritto inviolabile di ogni Donna, ed è proprio la Donna, in assoluta autonomia che deve decidere se ricorrere, o meno, all'IVG. Ci rivolgiamo adesso al partito in questione (il cui direttivo biscegliese è composto da soli uomini): Ogni Donna, nel momento in cui decide di porre fine alla gravidanza versa in uno stato emotivo molto delicato, smettetela di sfruttare tutto questo. State tradendo le nostre Concittadine, state tradendo la nostra Città. Il Sindaco Angarano prenda posizione in merito».