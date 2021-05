​«A Bisceglie i positivi sono scesi a 292. Quelli che hanno avuto la prima dose sono 15mila»

«L’andamento del contagio sta cominciando a far intravedere qualche segnale incoraggiante benché la diffusione del virus richieda ancora la massima attenzione al rispetto delle regole. Gli attualmente positivi a Bisceglie sono 292 (dei quali 241 in isolamento domiciliare e 51 ricoverati in ospedale), in sensibile diminuzione rispetto all’ultimo aggiornamento».

Le parole sono del Sindaco Angelantonio Angarano.

«Vi aggiorno anche - prosegue - sulla campagnavaccinale che sta procedendo spedita grazie al lavoro incessante del personale dell’Ufficio Igiene di Bisceglie e del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, delle equipe di vaccinatori, con il supporto logistico e organizzativo del Coc di Bisceglie, della Protezione Civile e dei tanti volontari delle associazioni cittadine. Al momento i biscegliesi vaccinati almeno con la prima dose sono complessivamente 14.852, dei quali 6.472 hanno già ricevuto la seconda dose, per un totale di 21.324 inoculazioni effettuate su nostri concittadini.

Gli spiragli di luce ci sono ma ricordiamoci sempre di non considerare già vinta questa battaglia, sarebbe un errore imperdonabile. Siamo sulla strada giusta ma dobbiamo continuare ad essere prudenti, insieme».